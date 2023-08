Stiri pe aceeasi tema

- In urma exploziilor letale care au avut loc sambata la o stație de gaz petrolier lichefiat (GPL) din Crevedia, langa București, Romania a solicitat asistența din partea UE pentru tratarea victimelor cu arsuri grave. Citește și: In total, noua țari (Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania,…

- Vorbim despre o sedinta extrem de importanta care are loc, luni dimineata, la sediul Prefecturii Capitalei, in timpul careia vor fi stabilite cum vor fi formate echipele de control ce vor urma sa se deplaseze in Bucuresti pentru a efectua controalele anuntate de premierul Marcel Ciolacu in weekend,…

- Exploziile de la Crevedia au ucis trei persoane și au ranit peste 50. O parte dintre raniți vor fi trimiși la tratament in strainatate.Victor Ponta, consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, susține ca spitalele din strainatate preiau doar pacienții in stare buna, cei care pot fi salvați,…

- Exploziile uriașe de la Crevedia, produse in seara de sambata, 26 august 2023, au readus in memoria locuitorilor orașului bihorean Ștei un eveniment in care tot gazul a fost ”eroul” negativ principal.

- Imagini surprinse de Digi24, cu ajutorul unei drone, duminica dimineața, 27 august, arata efectele produse asupra zonei in care au avut loc mai multe explozii la o stație GPL din Crevedia, județul Dambovița.

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat dosarul privind exploziile care a avut loc sambata in localitatea Crevedia, judetul Dambovita.

- Exploziile de la Crevedia au creat haos in toate spitalele din București și nu numai. 28 dintre cele peste 50 de victime au fost transportate la Spitalul de Urgența Floreasca.Dintre cele 28 de victime, 3 sunt civili, un polițist și 24 de pompieri. Cinci dintre victime sunt intubate iar medicii reevalueaza…

- Dezastru in comuna Crevedia, din sudul județului Dambovița! In urma cu puțin timp a avut loc cea de-a treia explozie la stația GPL din localitate. Potrivit unor informații de la fața locului, mai mulți pompieri ar fi fost raniți, in urma exploziilor care au avut loc. Unul dintre salvatori se afla in…