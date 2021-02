VIDEO Explozie la sediul central al companiei Lidl din Germania: Cel puțin trei răniți Un dispozitiv artizanal a explodat, miercuri dupa-amiaza, la sediul central al retelei de supermarketuri Lidl, în Germania, cel putin trei persoane fiind ranite, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie, relateaza Mediafax.

Explozia a avut loc în oficiul postal al sediului central al companiei Lidl, situat în oraselul Neckarsulm, în landul Baden-Württemberg, la circa 60 de kilometri nord de orasul Stuttgart.

Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de interventie citate de publicatia Der Spiegel si de postul Südwestrundfunk, cel mai probabil… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

