Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, bombardamentele efectuate de catre Rusia in regiunea Donețk din estul Ucrainei au dus la decesul a cel puțin doua persoane civile. Incidentul s-a produs in orașul Avdiivka, unde cei doi decedați, printre care și un bebeluș in varsta de 5 luni, au murit ca urmare a bombardamentelor.…

- Vladlen Tatarski, persoana ucisa duminica, 2 aprilie, in explozia dintr-o cafenea din Sankt Petersburg , este unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri ruși susținatori ai razboiului din Ucraina. Cu toate acestea, el a fost uneori critic la adresa eșecurilor armatei ruse suferite pe frontul din țara vecina,…

- O explozie a avut loc duminica seara intr-o cafenea din Sankt Petersburg. In deflagrație a murit Vladlen Tatarsky, un proeminentul blogger militar rus, a confirmat Ministerul de Interne al Rusiei, relateaza BBC.

- Rusia a cerut ambasadei SUA la Moscova sa inceteze sa mai raspandeasca ceea ce Moscova considera știri false cu privire la operațiunea sa militara din Ucraina și a amenințat ca va expulza diplomați americani, relateaza agenția de presa TASS, citata de Sky News. Citand o sursa de rang inalt din Ministerul…