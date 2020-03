Este din Alba Iulia, dar a decis sa iși construiasca o cariera intr-unul dintre cele mai bune sisteme de sanatate din lume, cel francez. Catalin Muntean este un tanar medic specialist in medicina de urgența (implinește 35 de ani), cu o supra-specializare in medicina de catastrofa, in Franța. Tot acolo și lucreaza de cațiva ani, […] Citește VIDEO EXCLUSIV: Tanar din Alba Iulia, medic de urgența in Franța. Catalin Muntean, despre experiența in lupta cu coronavirusul in Alba24 .