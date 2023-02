Stiri pe aceeasi tema

- Doar 3 medici pensionari inca lucreaza la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Asta in condițiile in care acum 5 ani, in jur de 40 de medici din spital aveau varsta pensionarii. Mulți dintre cei care au plecat de la Bistrița au ajuns la Spitalul Orașenesc Nasaud, care ducea lipsa acuta de medici.…

- Duminica noaptea, intr-un bar din Telciu, a avut loc o bataie. Mai mulți tineri din Parva și Telciu s-au lovit cu scaunele. Ieri au avut loc mai multe rețineri: Un bar din Telciu a fost devastat duminica noaptea, in urma unei batai. Mai mulți tineri din Parva și Telciu s-au luat la bataie, folosind…

- Bistrițeanca Gabriela Szabo se va intoarce in fruntea CSM București, au decis astazi judecatorii. Aceasta a fost demisa de primarul capitalei Nicușor Dan, in iunie 2022. De curand, acesta a anunțat ca a sesizat și DNA in ceea ce-o privește pe fosta atleta. Gabriela Szabo a avut caștig de cauza, in prima…

- Numarul elevilor din Bistrița-Nasaud care fac naveta la școala s-a triplat comparativ cu anul școlar trecut. Daca anul trecut doar puțin peste 1.000 de elevi faceau naveta, anul acesta numarul lor trece de 3.000. Culmea, elevii nu primesc niciun leu pentru transportul la școala, ordonanța care prevede…

- Proba de battle din ediția acestei seri la Chefi la cuțite s-a desfașurat sub multe emoții și multa presiune, atat pentru concurenți, cat și pentru jurați. Unul dintre cei care a fost copleșit de presiune și a facut o criza de nervi a fost Florin Dumitrescu, care nu a reușit sa se stapaneasca și a strigat…

- Proba battle-ului din aceasta seara a luat sfarșit, astfel ca jurații și concurenții au aflat cine este echipa care nu va intra la duel. Acest moment a fost unul extrem de tensionat pentru Sorin Bontea, care a avut o criza de nervi inainte sa afle cine a obținut victoria.