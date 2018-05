Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul in Rusia s-a terminat, iar Gabriel Enache, fostul fundaș al vicecampioanei Romaniei, a revenit acasa. Jucatorul rușilor de la Rubin Kazan a dat drumul imediat la petrecere alaturi de soția acestuia și mai mulți prieteni. Lena Enache, soția lui Gabi, a postat pe contul de Instagram mai multe…

- Trei romani au fost implicați azi in meciuri din etapa a 24-a din Rusia. Eric Bicfalvi, fotbalistul celor de la Ural, a marcat in remiza reușita de echipa sa pe teren propriu cu Rubin Kazan, echipa lui Gabi Enache, scor 1-1. Bicfalvi a fost titular, a marcat golul de 1-1 in minutul 73 și a fost eliminat…

- Gabriel Enache a plecat in aceasta iarna de la FCSB și-a ajuns in Rusia la Rubin Kazan, unde primește 40.000 de euro lunar. Acolo a ajuns și soția acestuia, Lena, care zilele trecute o postat pe contul personal de Instragram o imagine cu cei doi realizata in camera hotelului Marriott Moscow City Center.…

- Un comitet al guvernului rus care ancheteaza otravirea Yuliei Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a anuntat ca a trimis o cerere catre Marea Britanie pentru asistenta legala in investigatie, informeaza Reuters conform News.ro . Moscova apeleaza la „colegii britanici pentru a efectua mai…

- Gabi Enache (27 de ani) a plecat cu scandal de la FCSB, dar acum e idol pentru fanii lui Rubin Kazan, locul 9 din prima liga rusa. Fundașul a fost comparat de presa locala cu Dani Carvajal, iar dupa ultima etapa caștigata de Rubin in fața lui Tosno, scor 1-0, fanii s-au batut la propriu pentru tricoul…

- Returul campionatului din Rusia a debutat in aceasta seara cu duelul dintre Anji Makhackala, noua echipa a dinamovistului Paul Anton, și Rubin Kazan, formația la care s-a transferat stelistul Gabi Enache. Meciul s-a terminat indecis, 1-1. Rubin a condus cu 1-0 pe terenul lui Anji, dupa golul reușit…

- Gabi Enache a dat lovitura in plan profesional, el urmand sa caștige o suma uriașa la noul sau club, Rubin Kazan. Cu toate acestea, daca in plan profesional lucrurile merg ”ca unse”, el avand un debut cat se poate de bun la echipa, in plan personal nu sunt toate atat ”de roz”.

- Cu unul dintre cele mai mari salarii din lotul vicecampioanei, 16.000 de euro lunar, Enache n-a mai suportat sa fie criticat de toata lumea, de la fani pana la patron, și-a decis sa plece acum de la FCSB.Dupa ce-a avut o discuție cu agentul acestuia, Anamaria Prodan, Enache a reziliat contractul…