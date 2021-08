Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat luni ca in ultimele zile a suplimentat numarul de avioane, elicoptere si pompieri trimisi in Grecia, dar si in Albania, Macedonia de Nord si Turcia, tari care se confrunta cu incendii grave, informeaza AFP. Pana acum, Uniunea Europeana a mobilizat 14 avioane pentru…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat luni majorarea salariului minim cu 2%, informeaza publicatia Ekathimerini, citata de Agerpres.„Contrar sugestiilor reprezentantilor mediului de afaceri, Guvernul a decis majorarea salariului minim cu 2% anul acesta”, a declarat Mitsotakis,…

- La Euro 2020, fondul total de premii a fost de 331 de milioane, cu 30 mai mult decât în ediția din 2016, în ciuda pandemiei. Bani care vor ajunge și la cluburile care au avut jucatori implicați.Calificarea a însemnat 9,25 milioane, fiecare victorie în faza grupelor…

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a scazut cu 2,5% in 2019, comparativ cu 2018, cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere fiind in Romania (96 de decese la un milion de locuitori), arata datele publicate Eurostat.In 2019, numarul total al persoanelor…

- Patru grupe din cele șase și-au încheiat meciurile, astfel ca știm 12 echipe care merg în faza optimilor la Euro 2020. Cunoaștem de asemenea și prima echipa de pe locul al treilea calificata în fazele eliminatorii.Italia, Țara Galilor, Elveția, Belgia, Danemarca, Olanda, Austria,…

- Campionatul European de fotbal a debutat pe 11 iunie cu meciul Turcia – Italia, scor 0-3 si se va incheia pe 11 iulie. Duminica, 13 iunie 2021, sunt programate trei confruntari. Prima partida va fi de la ora 16:00, cand Anglia va primi replica Croatiei, la Londra, in Grupa D. De la ora 19:00, pe Național…

- Turneul final al EURO 2020 la fotbal, care va fi gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti, va debuta pe 11 iunie si se va incheia pe 11 iulie, informeaza AGERPRES . Meciul de deschidere va fi cel dintre Italia si Turca, pe 11 iunie, pe Stadio Olimpico din Roma. Finala va avea loc…

- CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik, Irina Badmaeva. Deși Lumea Veche este conștienta de necesitatea combustibilului albastru rusesc, viitoarele alegeri din Germania pot afecta semnificativ perspectivele proiectului. Acest lucru inseamna ca trebuie sa se grabeasca cu finalizarea lucrarilor. Cand va fi taiata…