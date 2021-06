Naționala de fotbal a Italiei a invins reprezentativa similiara a Turciei, scor 3-0, vineri seara, in partida de debut a Campionatului European de fotbal. Meciul a avut loc pe Stadio Olimpico din Roma și s-a disputat in cadrul Grupei A a turneului final. La primul meci al competiției au asistat circa 16.000 de spectatori. Ceremonia de deschidere a Euro 2020 a fost grandioasa. Tenorul Andrea Bocelli a interpretat aria Nessun Dorma, iar mingea a fost adusa pe gazon cu o mașinuța cu telecomanda. Prima ocazie a confruntarii a avut loc in minutul 3, cand Berardi a pasat pentru Immobile, dar acesta…