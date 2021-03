Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii sunt nemultumiti de decizia autoritatilor de interzicere a circulatiei, dupa ora 20:00, in localitatile cu incidenta a cazurilor mai mare de 4 la mia de locuitori, relateaza Realitatea PLUS. Protestul a fost spontan si a avut loc in fata Primariei si a Prefecturii Arad.Participantii au fost…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a lansat un apel vineri de la Atlanta la raspuns in fata violentelor carora le sunt victime americanii de origine asiatica, subliniind ca multi dintre ei traiesc acum in "frica", noteaza AFP. Tune in as President Biden delivers remarks from Atlanta, Georgia. https://t.co/kM81qtjrDK—…

- “Nu gasim orașe, in lumea moderna și civilizata, in care sa nu existe un sistem public de parcari pentru care sa se perceapa taxe. Faptul ca Alba Iulia a funcționat fara un astfel de sistem are in spate mai multe motive. Unele dintre ele sunt justificate, precum starea de urgența și alerta, impuse de…

- Un copil de origina romana a contactat noul coronavirus la noua zile dupa ce s-a nascut, de la fratele sau mai mare, care era asimptomatic. Dupa 70 de zile de ingrijiri la un spital din Valencia, Petru a fost externat in aplauzele personalului medical.