- Senatorii dezbat, miercuri, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali în functii publice" si cererea de reexaminare, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, a legii care stabileste ca Parlamentul si nu Guvernul fixeaza data scrutinului pentru alegerea Senatului…

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, la Constanta, despre declaratiile Gabrielei Firea care a mentionat ca seful Executivului va fi chemat in Parlament pentru a da explicatii despre buget. "Doamna Firea a pierdut alegerile pentru Primaria Capitalei si sfatul pe care i l-am dat astazi…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca și-ar dori o majoritate formata din PNL, USR PLUS și PMP in Consiliul General, dar al treilea post de viceprimar, dorit de PMP nu poate fi inființat, pentru ca nu permite legea. Nicușor Dan spune legea nu permite al treilea viceprimar la Primaria…

- Primarul ales al Bucureștiului, Nicușor Dan, anunța o reforma majora in Poliția Locala. Noul edil spune ca va instaura in cateva saptamani un sistem de performanța, cu indicatori de performanța pentru angajații Poliției Locale, iar daca ei nu il vor respecta vor fi sancționați. Masurile pot duce…

- Primarul ales al Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat ca intenționeaza sa intocmeasca o celula de criza la Primaria Capitalei in cadrul careia se va analiza ce masuri trebuie luate pentru combaterea pandemiei. El a dat cateva exemple in acest sens, anume ca vrea sa creasca capacitatea de testare…

- Primaria Capitalei avea in cont 10,8 milioane de lei la 30 septembrie 2020, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. „La intalnirea cu premierul Ludovic Orban si primarul ales (al Capitalei, n.red.) Nicusor Dan am prezentat si cati bani are PMB la 30 septembrie in cont. Sunteti pregatiti? 10,8…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cadidat la Primaria Capitalei, sustine ca amânarea alegerilor locale, chiar si cu un an, nu ar fi o problema "insurmontabila", în conditiile în care scrutinul din septembrie "nu se poate desfasura în conditii normale"."Eu…