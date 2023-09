Stiri pe aceeasi tema

- Mii de etnici armeni au fugit luni (25 septembrie) din regiunea separatista Nagorno-Karabah, stand la coada pentru combustibil și blocand drumul spre Armenia, dupa ce statul lor separatist, vechi de zeci de ani, a fost invins de Azerbaidjan intr-o operațiune militara fulgeratoare. Liderii celor 120.000…

- Etnicii armeni din Nagorno-Karabah au inceput, duminica, un exod masiv cu masina spre Armenia, dupa ce Azerbaidjanul i-a invins pe luptatorii din regiunea separatista intr-un conflict care dateaza din epoca sovietica, scrie Reuters.

- Cei 120.000 de etnici armeni din Nagorno-Karabah vor pleca in Armenia, deoarece nu vor sa traiasca ca parte a Azerbaidjanului și se tem de epurarea etnica, a declarat duminica conducerea regiunii separatiste, pentru Reuters.

- Oficialii de la Baku au inceput joi (21 septembrie) discuțiile cu etnicii armeni din Nagorno-Karabah, dupa ce regiunea separatista a fost forțata sa se predea catre Azerbaidjan, lucru ce a alimentat apelurile pentru demisia in Armenia a primului ministru Nikol Pashinyan, potrivit Reuters. Președintele…

- Azerbaidjanul a declarat miercuri ca operațiunea militara in Nagorno-Karabah, controlata de Armenia, a continuat cu succes dupa ce SUA i-au cerut sa opreasca ostilitațile, iar Moscova a indemnat ambele parți sa inceteze varsarea de sange in regiunea disputata, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Dupa…

- Turcia, aliat al Azerbaidjanului, a calificat marti drept „legitime” preocuparile care au dus la operatiunea militara azera in curs in Nagorno-Karabah, cerand in acelasi timp autoritatilor de la Baku si Erevan sa revina la masa negocierilor, relateaza AFP. „Azerbaidjanul a fost constrans sa ia masurile…

- Kremlinul a respins marti acuzatia prim-ministrului armean conform careia Rusia a esuat sa apere Armenia in conflictul acesteia cu Azerbaidjanul vecin si ca s-ar retrage din intreg Caucazul de Sud, informeaza Reuters si AFP.Intr-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica si care a fost…

- Prim-ministrul Armeniei a declarat ca politica țarii sale de a se baza exclusiv pe Rusia pentru a-i garanta securitatea a fost o greșeala strategica, deoarece Moscova nu a fost capabila sa ofere rezultate și este in curs de a-și reduce rolul in regiune.Intr-un interviu acordat ziarului italian La…