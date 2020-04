VIDEO EMOTIONANT - Diaspora a inteles: NU vine acasa de sarbatori – din dragoste de tara!

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis: Urmeaza saptamani foarte dificile, care vor fi critice pentru sistemul de sanatate din Romania. Apel catre cetațenii din Diaspora: „Nu veniți acasa de Paște” Președintele Klaus Iohannis a susținut astazi, 3 aprilie, o declarație de presa la Palatul Cotroceni prin care a…

