Proiectul DNA de 3,6 milioane lei: achiziție de echipamente IT avansate DNA cumpara soft-uri, echipamente hardware și servicii training pentru protejarea “intereselor financiare ale UE in Romania”. Achizițiile se fac in cadrul proiectului “Imbunatațirea protecției intereselor financiare ale UE in Romania prin imbunatațirea dotarilor tehnice a DNA in domeniul perchezițiilor informatice UE-2021-RO-DIGIFOR”. Direcția Naționala Anticorupție a scos la licitație in SICAP un contract de 3,6 milioane […] The post Proiectul DNA de 3,6 milioane lei: achiziție de echipamente IT avansate appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalul producator de vin din CEE, cu operațiuni in Moldova și Romania, Purcari Wineries – BVB: WINE, a anunțat ca veniturile grupului au crescut cu 11% in primul trimestru al acestui an, ajungand la 81,6 milioane lei. EBITDA a crescut cu 9%, la 23,1 milioane lei in T1, marcand o marja de 28%. Profitul…

- Compania coreeana a caștigat contractul de producție și furnizare țevi de alimentare pentru Unitatea 1 a Centralei Nucleare Cernavoda. Principalul constructor de centrale electrice din Coreea de Sud, Doosan Enerbility Co, a anunțat ca a caștigat un contract cu producatorul canadian de reactoare nucleare…

- Hidroelectrica a platit o suma suplimentara de peste 62 milioane de lei ANAF dar susține ca aceasta a fost calculata greșit. Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a dat in judecata Agenția Naționala a Administrației Fiscale (ANAF) din cauza unei dispute legate de…

- Combinatul Alro Slatina este controlat de un om de afaceri rus cu multe conexiuni in serviciile secrete de la Moscova. Actionarii companiei Alro au aprobat in Adunarea Generala Ordinara de vineri bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti,…

- Un scandal de proporții a izbucnit in urma dezvaluirii Puterea.ro prin care sesizam faptul ca Lacul Amara, unul dintre cele mai prețioase ecosisteme din Romania, a fost implicat intr-un lanț de evenimente dubioase și tranzacții financiare opace. Potrivit informațiilor dezvaluite, Lacul Amara a cazut…

- Compania turca de investiții Ussuri Capital intenționeaza sa construiasca o noua fabrica de oțeluri plate cu emisii reduse de carbon in Romania. Aceasta va utiliza ca materie prima fier vechi . O investiție in domeniul metalurgiei este o noutate in peisajul economic al ultimilor ani, in Romania. Trendul…

- Inaugurarea oficiala a Argeș Mall in județul Argeș este programata pentru 25 aprilie. Deschiderea acestui modern centru comercial reprezinta o etapa semnificativa in dezvoltarea peisajului comercial regional. Centrul comercial este o investiție realizata de Prime Kapital, nume proeminent in domeniul…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) pare sa-și pregateasca arsenalul intr-un mod demn de o superproducție hollywoodiana. Intr-un megacontract de peste 11 milioane de euro, SRI a decis sa-și achiziționeze nu mai puțin de 16 milioane de cartușe, pregatindu-se astfel pentru ceea ce poate parea a fi un…