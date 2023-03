Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev s-a calificat in optimi la Indian Wells, unde il va intalni pe germanul Alexander Zverev.Daniil Medvedev, locul 6 mondial, a obtinut a 16-a victorie consecutiva, dupa ce a trecut de Ilia Ivasa, scor 6-2, 3-6, 6-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Iga Swiatek și-a inceput campania de aparare a titlului de la Indian Wells cu un antrenament de... fotbal. Lidera WTA nu a fost de altfel singura care sa se relaxeze in acest mod, Ons Jabeur și Belinda Bencic fiind surprinse in ipostaze similare in complexul californian.

- Iga Swiatek i-a administrat lui Coco Gauff a șasea infrangere consecutiva din meciurile directe, poloneza fiind prea puternica pentru una dintre cele mai promițatoare jucatoare din circuitul WTA. Poloneza este in finala la WTA Dubai, competiție de categoria „1000”.

- Iga Swiatek, favorita numarul 1 și actuala lidera din ierarhia WTA, s-a calificat in finala turneului de la Doha, la capatul unui meci impecabil facut impotriva Veronikai Kudermetova, scor 6-0, 6-1.

- Mare favorita la caștigarea Australian Open, Iga Swiatek a parasit primul Grand Slam al anului inca din optimi. Inainte de a evolua la Doha și Dubai, poloneza marturisește ca a incercat sa-și reduca așteptarile: nu poate sa joace perfect tot timpul.

- Primul meci al zilei de duminica a adus o mare surpriza pe tabloul feminin de la Australian Open 2023: Iga Swiatek (lidera mondiala și principala favorita la caștigarea Grand Slamului de la Melbourne) a fost invinsa in doua seturi de Elena Rybakina.

- Iga Swiatek a defilat in meciul de vineri, lidera mondiala avand nevoie de doar 55 de minute pentru a trece de Cristina Bucșa (6-0, 6-1), sportiva care reprezinta Spania, dar care s-a nascut la Chișinau.

- Iga Swiatek a facut pasul in turul al doilea de la Australian Open 2023, dar nu fara ceva probleme. Poloneza a comis multe erori neforțate pentru standardele ei, iar victoria cu Jule Niemeier (locul 69 WTA) a fost obținuta dupa doua ore de joc, scor 6-4, 7-5.