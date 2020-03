VIDEO / Emil Săndoi: De ziua mea nu avea cum să fie un rezultat negativ Emil Sandoi, fostul mare jucator și antrenor al Universitații Craiova , a fost incantat de cadoul facut de alb-albaștri la implinirea a 55 de ani: victoria cu Gaz Metan Mediaș. „Nu avea cum sa fie un rezultat negativ astazi (1 martie – n.r.) de ziua mea. Ma bucur ca a fost o victorie! Fiind primul meci din play-off era foarte important ca echipa sa plece cu trei puncte astazi. Nu a jucat CFR-ul inca, dar echipa asta umbla de patru ani pentru primul loc și astazi a urcat acolo. Sa nu uitam asta, este o zi de referința. Sa dea Dumnezeu sa termine pe primul loc! Toate meciurile sunt cu incarcatura… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 in meciul susținut duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața lui Gaz Metan Mediaș. Meciul a contat pentru prima etapa din play-off-ul Ligii 1. In urma acestui succes, Știința a urcat pe primul loc, cu mențiunea ca meciul CFR Cluj – Astra se disputa…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Corneliu Papura, s-a declarat mulțumit de victoria cu Gaz Metan Mediaș. El considera insa ca alb-albaștrii puteau sa-i scuteasca pe fani de emoții spre final. „Este important ca am caștigat cele trei puncte. Puteam sa ne facem meciul mult mai ușor, pentru…

- Universitatea Craiova intalnește duminica, 1 martie, de la ora 19.15, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Gaz Metan Mediaș . Meciul conteaza pentru prima etapa din play-off-ul Ligii 1. Daca opiniile „leilor“ legat de acest duel le-am aflat inca de joi, acum a venit randul sa vedem opiniile reprezentanților…

- Fostul jucator si antrenor al Universitatii Craiova, Electroputere si Otelul Galati, Ionel Luta, a fost prezent astazi in studioul Radio Sud (97.4 FM) , la emisiunea „Repriza de Sud“. Acesta este fratele mai mare al lui Florinel Luta, antrenorul secund al Universitatii Craiova. Ionel Luta a vorbit despre…

- Universitatea Craiova susține astazi, de la ora 15.00, un joc de verificare in compania echipei MFK Karvina. Acest amical cu ocupanta locului 15 din prima liga din Cehia este ultimul din cadrul cantonamentului din Antalya pentru Știința . Antrenorul Corneliu Papura va incepe amicalul cu MFK Karvina…

- Universitatea Craiova a inceput seria partidelor de verificare din cadrul stagiului din Antalya . In aceasta dimineața, in incinta bazei Arcadia, alb-albaștrii iși masoara forțele cu Eintracht Brawnschweig, grupare care ocupa locul 4 in liga a 3-a din Germania. Așa cum era de așteptat, antrenorul Corneliu…

- Universitatea Craiova a inceput seria partidelor de verificare din cadrul stagiului din Antalya . In aceasta dimineața, in incinta bazei Arcadia, alb-albaștrii iși masoara forțele cu Eintracht Brawnschweig, grupare care ocupa locul 4 in liga a 3-a din Germania. Așa cum era de așteptat, antrenorul Corneliu…

- Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova , a comentat, pentru GdS, ultimele noutati de la echipa de fotbal. „Samuraiul de pe Jii“ nu a parut surprins de refuzul primit de catre conducatorii Universitatii Craiova din partea antrenorului Edi Iordanescu. „Edi este sub contract cu…