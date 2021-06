VIDEO Elicopterul președintelui Columbiei, ținta unui atac armat Elicopterul în care se afla președintele Columbiei Iván Duque a fost ținta unui atac armat în momentul în care s-a apropiat de granița cu Venezuela, relateaza BBC.



Președintele zbura catre Cúcuta în nordul provinciei Santander, iar la bordul elicopterului se mai aflau ministrul apararii și guvernatorul provinciei.



Un purtator de cuvânt al președinției a precizat ca nimeni nu a fost ranit, dupa ce s-a deschis focul asupra elicopterului prezidențial.



La rândul sau, președintele Duque a denunțat &"atacul laș&", adaugând… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

