Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Romaniei, Edward Iordanescu (45 de ani), ia in calcul toate scenariile in pregatirea meciurilor cu Israel și Elveția, decisive pentru calificarea la Euro 2024. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Selecționerul Romaniei, Edward Iordanescu (45 de ani), ia in calcul toate scenariile in pregatirea meciurilor cu Israel și Elveția, decisive pentru calificarea la Euro 2024. Dupa infrangerea suferita de Israel in Kosovo (0-1), „tricolorii” așteapta acum și deznodamantul partidei de miercuri dintre Israel…

- Valentin Mihaila (23 de ani) ar fi trebuit sa fie titular astazi (n.r. duminica, de la ora 17:15) la Parma, profitand de accidentarea lui Dennis Man (25), dar extrema a suferit o amigdalita acuta și a ieșit din grupul de jucatori al liderului Serie B pentru intalnirea cu Lecco. Mai sunt doar șase zile…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca este increzator in sansele nationalei de calificare la Euro-2024, el precizand ca selectionerul Edward Iordanescu a creat un grup foarte bun, potrivit news.ro.“Meciul cu Israel cu siguranta e un meci decisiv,…

- Romania a remizat cu Belarus, scor 0-0, și a pierdut șansa de a urca pe primul loc in grupa de calificare la EURO 2024. Adrian Porumboiu (73 de ani) este convins ca Romania pastreaza șanse importante la calificare. Dupa 7 meciuri disputate, Romania ocupa poziția secunda in grupa I, cu 13 puncte.„Tricolorii”…

- Romania a obținut trei puncte importante la partida cu Kosovo, scor 2-0, din preliminariile pentru EURO 2024 și continua lupta pentru locul al doilea in serie. In acest moment, „tricolorii” ocupa a doua poziție in Grupa I, cu 12 puncte, la doua puncte in urma Elveției. La finalul meciului, Edi Iordanescu…

- Romania a fost dominata de Israel, iar meciul de pe Arena Naționala s-a terminat la egalitate, scor 1-1. La finalul partidei din Grupa I, selecționerul Edi Iordanescu a vorbit despre șansele „tricolorilor” de a se califica la Campionatul European din 2024.

- In ciuda gafelor comise in startul campionatului, portarul Rapidului, Horațiu Moldovan, ramane in planurile selecționerului Edward Iordanescu prima varianta pentru buturile naționalei in vederea meciurilor cu Israel și Kosovo, foarte importante pentru calificarea la EURO 2024. Kosovo - Romania are loc…