VIDEO Ecuador: Prima telecabină din America Latină care traversează un râu Prima telecabina de transport public care traverseaza un râu din America Latina va fi inaugurata luni în Guayaquil, port la Pacific și capitala economica a Ecuadorului și va avea o capacitate de 40.000 de pasageri pe zi, potrivit AFP.

"Este prima companie din America Latina care nu urca un munte și nu traverseaza un râu", a declarat vineri Clotilde Boutrolle, directorul Agenției Franceze de Dezvoltare (AFD) din Ecuador, care a contribuit la finanțare.

Aceasta telecabina, care va avea un traseu de 4,1 km, va face legatura între orașul Duran și centrul Guayaquil… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

