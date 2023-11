VIDEO | Ea este mireasa anului! Cine este printul care i-a furat inima artistei Cosmina Adam | FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- CASA DE PIATRA… A fost o nunta ca-n povesti, cu o printesa din Vaslui si un mire din tara Vrancioaei, exact cu cateva zile inainte de a incepe postul. Putem spune astfel ca sezonul nuntilor anului 2023, pentru vasluieni, s-a incheiat cu nunta anului, chiar daca aceasta a fost in deplasare, la Focsani.…

- Cosmina Adam s-a casatorit cu alesul inimii sale, Claudiu Matei, care e politician. Nunta a avut loc la Focșani, iar printre invitați s-a numarat și Mirela Vaida, care a avut-o asistenta pe mireasa in emisiunea ei, la „Acces Direct”. La șase luni de cand a fost ceruta in casatorie la Budapesta, Cosmina…

- NUNTA-N TARG… Vestitul Sebastian Ciobanu, cel care a dat cativa ani la rand recitaluri adevarate pe scena emisiunii „Romanii au talent”, show-ul TV cu cea mai mare audienta din Romania, s-a facut om serios, la casa lui! Cel putin asa sustin cunostintele acestuia care au umplut internetul cu imagini…

- Polițiștii din Medgidia au depistat in noaptea de vineri spre sambata o tanara care conducea un autoturism fara permis. In urma testarii, s-a descoperit ca adolescenta era și beata. In noaptea de vineri spre sambata, polițiștii din Medgidia au fost anunțați ca pe strada Ciocarliei a avut loc un accident…

- DE NECREZUT… Polițiștii Biroului Investigații Criminale Barlad, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut doi tineri, in varsta de 18, respectiv 16 ani, din municipiul Barlad, banuiți de savarșirea unei infracțiuni de talharie calificata, precum și a unei infracțiuni de furt calificat, in…

- LA MULTI ANI FERICITI!… Asociatia Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” din Barlad sarbatoreste astazi, 28 septembrie, la Biserica „Sf. Ilie”, 98 de cupluri din municipiul Barlad si de la cele 32 de sucursale, ce implinesc 50 de ani de la casatorie. Evenimentul este organizat…

- PRESIUNE… CSM Vaslui, ajunsa pe ultimul loc in Liga Zimbrlor, are nevoie disperata de victorie pentru a urca in clasament, orice rezultat negativ poate adanci și mai mult echipa antrenata de Raul Fotonea. Vineri, de la ora 19:00, handbaliștii vasluieni joaca, in deplasare, cu CSM Focșani. CSM Vaslui…

- COINCIDENȚE… Deocamdata, putem sa afirmam ca este doar o coincidența faptul ca Eduard Barsa, dupa servicii aduse organizației PSD Vaslui, beneficiaza astazi de o groaza de contracte cu instituțiile din județul Vaslui. Dar nu putem ignora ca cele mai frumoase contracte le-a primit de la Consiliul Județean…