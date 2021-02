Stiri pe aceeasi tema

- Segmentul magistralei de metrou M6 dintre Baneasa si Aeroportul Henri Coanda se afla intr-un proces de reevaluare la Ministerul Transporturilor, in contextul in care magistrala M5, pe axa de est-vest a orasului, ar putea avea o incarcare de calatori de 10 ori mai mare, a declarat, vineri, ministrul…

- Bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prevede pentru anul acesta opt miliarde de lei pentru investitii pe fonduri europene, un nivel record, si vrem sa depasim aceasta suma prin rectificare si muncim zi de zi la asta, a declarat, vineri, ministrul de resort, Catalin Drula, la inaugurarea…

- Ministrul USR al Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, a pierdut meciul cu eternul lider sindical de la metrou, Ion Radoi, și, mai mult, ca sa-I faca pe plac sindicalistului il va impune pe omul acestuia ca director general al Metrorex. Șodolescu, la loc comanda, dar… la Radoi Scandalul…

- Reprezentantii USLM subliniaza ca lucratorii de la metrou știu cel mai bine problemele cu care se confrunta sistemul de transport.”Adevarul despre problemele metroului le stiu cel mai bine salariatii din subteranele acestuia”, se arata intr-un comunicat al Sindicatul Liber din Metrou.Angajații cer…

- Castigul mediu brut lunar per salariat al Metrorex, in anul 2020, era de 9.901 lei, iar in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru 2021 al companiei acesta este estimat la 12.739 lei, scrie pe Facebook ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, care atrage atentia ca…

- Venitul mediu lunar la Metrorex este in jur de 10.000 de lei, o dublare fata de acum 3-4 ani, in conditiile in care anul trecut, din cauza pandemiei, calatoriile cu metroul si in consecinta veniturile companiei s-au prabusit, a declarat, duminica, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, intalniri cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, dar si cu vicepremierul Dan Barna si ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. Potrivit Administratiei Prezidentiale, intalnirea cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu,…