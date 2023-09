Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii PCCOCS, de comun cu Poliția Naționala, anunța reținerea a patru barbați pentru trafic de droguri din Odesa, Ucraina, in cantitate de 10 kg. Ulterior perchezițiilor la unul din liderii grupului infracțional, in Chișinau au fost ridicate alte 5 kg de droguri sintetice de tip alfa-PVP (cristale…

- Din anul 2024, candidații la studii superioare de licența și de master vor avea posibilitatea sa depuna dosarul de concurs in format online. Procedura se va realiza in baza unui ghișeu unic – Sistemul informațional „e-Admitere”. O decizie in acest sens a fost aprobata astazi de Guvern, transmite MOLDPRES.…

- Ofițerii Direcției Antidrog a INI, in comun cu polițiștii Inspectoratului de Poliție IP Rișcani din Chișinau, sub conducerea procurorilor Procuraturii mun. Chișinau au reținut un membru al unei grupari infracționale specializate in comercializarea drogurilor de tip „cocaina”, transmite Echipa.md . Timp…

- Ofițerii Direcției Combaterea Criminalitații Organizate a INI sub conducerea procurorilor PCCOCS anunța audierea unui alt banuit in dosarul omorului cetațeanului moldovean, ingropat in nordul Franței, in Amiens , in luna septembrie 2021. Așa cum potrivit legii, Republica Moldova nu-și extradeaza propriii…

- Președinta Maia Sandu condamna ferm atacul rus asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa, menționand ca Federația Rusa trebuie trasa la raspundere, iar intre timp țara sa este alaturi de Ucraina.

- Ofițerii Direcției Antidrog a INI, DGUP, de comun cu procurorii PCCOCS, anunța reținerea unei șoferițe care a sosit din Odesa prin Palanca și care transporta camuflat in motoare pentru pomparea apei 11 kg de droguri in suma estimativa de 6,6 milioane lei.

- Ofițerii Direcției Antidrog a INI și cei ai Direcției Generale Urmarire Penala a IGP, de comun cu procurorii PCCOCS, au anunțat reținerea a doi barbați din Cahul pentru cultivarea și vanzarea comercializarea mugurilor de marijuana. Astfel, ca urmarea a perchezițiilor desfașurate cu sprijinul mascaților…