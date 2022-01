VIDEO| DPCEP Alba s-a mutat in casa noua și moderna: Buletinele și actele de stare civila sunt emise mai rapid și cu un timp de prelucrare mai mic VIDEO| DPCEP Alba s-a mutat in casa noua și moderna: Buletinele și actele de stare civila sunt emise mai rapid și cu un timp de prelucrare mai mic „Direcția Publica Comunitara de Evidența a Persoanelor Alba s-a mutat in casa noua. Incepand din data de 3 ianuarie 2022 cetațenii din Alba Iulia beneficiaza de un nou serviciu modern de evidența a populației, preschimbare ori emitere de buletine de identitate, ori acte de stare civila. Incepand de astazi…