VIDEO Douăzeci de migranți ascunși în TIR-uri, depistați de polițiștii de frontieră din vestul ţării Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varșand și Nadlac II au depistat douazeci de cetateni straini, provenind din Pakistan si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de […]

Sursa articol: sursazilei.ro

