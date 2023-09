Stiri pe aceeasi tema

- Doua ambarcațiuni cu turiști s-au ciocnit pe un canal din Delta Dunarii și o persoana a disparut in urma impactului. „Astazi in jurul orelor 12:10 s a primit un apel pe 112 de la un cetațean care a sesizat ca pe canalul Olguța pe raza localitații Mila 23 a avut loc o ciocnire intre doua ambarcațiuni…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntact ca, sambata dimineata, politistii Sectiei 1 Politie Craiova au fost sesizati prin apel 112, de catre un barbat de 31 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul ca un alt barbat, de 37 de ani, ar fi fost agresat fizic. …

- Pompierii au salvat doua persoane dintr-un autoturism care a a fost suprins de viitura pe drumul național din localitatea Horia, județul Tulcea. In luna iulie, salvatorii au intervenit in aceeași zona, unde multor mai multe mașini au ramas blocate in apa. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Cu puțin timp in urma, pe strada Mihai Viteazu din comuna Apața, județul Brașov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism și o bicicleta. In urma coliziunii, biciclista a primit ingrijiri medicale de urgența la fața locului și a fost transportata la o unitate spitaliceasca.…

- Un barbat a fost grav ranit, marti, dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune cu un autocamion incarcat cu apa, pe DN2-E85, in localitatea Gheorghe Doja, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. "In urma accidentului, a rezultat o persoana incarcerata, un…