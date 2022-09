VIDEO Dosar penal dupa ce a dat cu spray paralizant în doi câini Un profesor de istorie din Iasi s-a ales cu dosar penal dupa ce a dat cu spray lacrimogen catre doi caini aflati intr-o curte. In imaginile suprinse de o camera de supraveghere se vede clar cum barbatul trece prin fata casei, iar cainii il latra. La un moment dat, acesta scoate tubul cu spray si il indreapta catre caini. In urma plangerii depuse la politie de catre proprietarul cainilor, pe numele barbatului s-a intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ranirea cu intenție a animalelor. Articolul VIDEO Dosar penal dupa ce a dat cu spray paralizant in doi caini apare prima… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

