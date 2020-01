Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat joi ca decizia de asasinare a generalului iranian Qassem Soleimani a fost luata deoarece acesta ar fi planuit un atac asupra Ambasadei Statelor Unite de la Bagdad, scrie Digi24 .

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in 3 ianuarie intr-un atac american la Bagdad, cauta ''sa arunce in aer ambasada'' SUA, transmite Reuters. ''Am prins un monstru si l-am eliminat. Am facut asta pentru ca incerca sa…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a împlinit vineri 17 ani. De ziua ei, a ramas fidela rutinei sale si a protestat în fata Parlamentului Suediei din Stockholm, în cadrul actiunilor saptamânale prin care solicita politicienilor sa adopte urgent masuri de limitare a efectelor…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit la telefon luni cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, iar Casa Alba a anunțat ca discuțiile au vizat cooperarea în combaterea terorismului si modalitatile de control al armamentului, scrie Reuters.Vladimir Putin l-a sunat pe Donald Trump…

- Premierul britanic Boris Johnson a sustinut vineri ca ar fi foarte bine daca presedintele american Donald Trump nu se va implica in apropiatele alegeri parlamentare din Regatul Unit atunci cand liderul de la Casa Alba se va afla la Londra, cu ocazia participarii la Summitul NATO din 3-4 decembrie,…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a avut ieri o iesire nervoasa intr-un interviu telefonic acordat postului Fox News. Intr-o cavalcada de atacuri, insulte si teorii ale complotului, Trump si-a dat frau liber furiei impotriva procedurii de destituire care il ameninta, In urma unei…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a felicitat marți pe premierul Canadei, Justin Trudeau, dupa caștigarea alegerilor generale de luni, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.„Felicitari, Justin Trudeau, pentru o victorie minunata și muncita. Canada este pe maini bune”, a spus Trump…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a autorizat luni impunerea de sancțiuni impotriva liderilor de la Ankara, reintroducerea tarifelor vamale pentru oțelul turc și renunțarea la ideea incheierii unui acord comercial cu Ankara, ca raspuns la ofensiva Turciei din Siria, potrivit France 24.Citește…