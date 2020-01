Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump va participa vineri, la Washington, la "Marsul pentru viata" si a prognozat "o mare multime" care va participa, informeaza joi AFP. "Presedintele Donald Trump va fi primul presedinte din istorie ce va participa la Marsul pentru viata", a anuntat miercuri seara Casa Alba pe contul sau de…

- Presedintele Donald Trump a postat pe Twitter o imagine cu drapelul american, fara a mai face si alte comentarii, dupa anuntul oficial al mortii generalului iranian Qassem Soleimani, in urma unui atac aerian efectuat la ordinul sau, in Irak. Pentagonul a confirmat ca Donald Trump a dat ordinul…

- Președintele Donald Trump a incercat sa transmita o imagine relaxata, miercuri, in ziua dezbaterii pentru punerea sub acuzare din Camera Reprezentanților, dar și-a dat de gol și furia, prin mesajele postate pe Twitter. ”Ei bine, sunt pus sub acuzare, dar in afara de asta sunt bine”. Este raspunsul dat…

- Președintele american Donald Trump a promis sa construiasca un zid in Colorado pentru a combate imigrația clandestina. Statul se afla in centrul Statelor Unite, nu la frontiera cu Mexicul, relateaza CNN. In cadrul unui discurs pe tema energiei american, susținut miercuri la Pittsburgh, Donald Trump…