- Casa Alba a anuntat ca președintele Donald Trump va deveni primul președinte care va participa la adunarea anuala anti-avort din Washington, numita March for Life. Trump a facut o prioritate ca toti conservatorii sociali sa imbratiseze o atitudine corecta in problema avortului. In anii trecuți, el i-a…

- Președintele american Donald Trump urmeaza sa se adreseze vineri participanților la un marș anti-avort, desfașurat la Washington, devenind astfel primul președinte din SUA care va participa la un astfel de eveniment, relateaza site-ul cotidianului New York Times.

- Sunt puțini romani care au avut, de-a lungul timpului, onoarea și privilegiul de a fi premiați chiar de președintele Statele Unite ale Americii și, cu siguranța, și mai puțini campineni. Ei bine, anul 2019 a adus un astfel de moment, iar noi consideram ca trebuie facut cunoscut la nivelul localitații…

- Fosta ambasadoare americana in Ucraina, care a marturisit ca s-a simțit amenințata de Donald Trump, depune vineri marturie in fața Congresului, in a doua zi a audierilor publice, dupa deschiderea anchetei de destituire care il amenința pe președintele republican, scrie AFP.Marie Yovanovitch, diplomat…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si-ar putea anula vizita la Washington de saptamana viitoare, ca protest fata de voturile Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA pentru adoptarea de sanctiuni impotriva tarii sale si pentru recunoasterea genocidului armenilor, au declarat luni agentiei…

- Fotografia cu Viorica Dancila si Rudy Giuliani la mese alaturate a fost descoperita de publicatia Politico.com. Poza fusese publicata de fapt chiar de Giuliani pe contul lui de Twitter, spunand ca ia cina cu echipalui avocati. Intr-o margine a pozei, din profil, se vede Viorica Dancila, aflata la…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, in mod oficial, moartea liderului gruparii jihadiste Statul Islamic, Abu Bakr al Baghdadi. „Azi-noapte, Statele Unite ale Americii au facut dreptate: Abu Bakr al-Baghdadi este mort", a declarat presedintele american de la pupitrul Casei Albe. „Noaptea…