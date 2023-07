VIDEO Doi tineri din Ploiești au obigat o tânără cu handicap să facă videochat Doi tineri au fost reținuți de procurorii DIICOT dupa o ancheta care a scos la iveala ca au racolat o tanara cu handicap și au obligat-o sa faca videochat. Cei doi inculpați sunt prezentați, marți, judecatorilor, cu propunere de arestare preventiva, pentru trafic de persoane. Procurorii DIICOT au ddescins, luni, la domiciliile celor doi tineri […] The post VIDEO Doi tineri din Ploiești au obigat o tanara cu handicap sa faca videochat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA fac mai multe perchezitii in judetul Caras-Severin la o familie care face parte din clanul Carpaci si care este suspectata de frauda in domeniul fondurilor europene. Prejudiciul se ridica la 2 milioane de lei, adica peste 400.000 de euro. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Principalele pericole la care sunt expuși copiii in prezent, sunt: excesul de ecrane, expunerea in mediul online și violența din mass-media, releva un sondaj. Conform datelor studiului Reveal Marketing Research, romanii considera ca utilizarea excesiva a tehnologiei și a internetului este cea mai mare…

- Directorul general și alți 5 șefi dintr-o companie din subordinea Ministerului Energiei sunt acuzați de spalare de bani și ca și-au insușit bani din achizițiile facute de instituție. Procurorii DIICOT au facut, miercuri, zeci de percheziții la compania nationala intr-un dosar in care prejudiciul este…

- Inspecția Judiciara s-a sesizat din oficiu in cazul fostului șef DIICOT Daniel Horodniceanu, pentru a se stabili daca exista vreo abatere disciplinara, in cazul dialogului dintre acesta și polițistul care l-a oprit in trafic in județul Iași. „In urma apariției inregistrarii video in care domnul procuror…

- O persoana a fost reținuta de procurorii DIICOT cu peste doua kilograme de droguri de mare risc, dupa ce i-au facut percheziție, in Mamaia Nord. DIICOT a stabilit ca barbatul a transportat, a depozitat și a deținut cantitați insemnate de droguri de risc și de mare risc, pe care vroia sa le vanda in…

- Andrew și tristan Tate, care nu au voie sa-și paraseasca vila de lux din Voluntari, și-au achiziționat 10 trotinete noi, marca Bugatti. Cei doi frați au stat 3 luni in arest și sunt plasați in arest la domiciliul acum. Procurorii DIICOT au dispus, in timpul anchetei, sechestrarea mașinilor de lux pe…

- Gabriel Badalau, fiul baronului de Giurgiu Niculae Badalau, a fost trimis in judecata in dosarul in care este acuzat de procurorii DNA ca ar fi dat mita unui primar pentru un contract de rețea de alimentare cu apa. Badalau Junior este acuzat de procurorii DNA ca mai intii a dat o parte din bani, apoi…