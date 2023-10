Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Sectorul 4 a atacat cu o maceta „mascații” care venisera la el acasa, chemați de mama acestuia. Unuia dintre agenți chiar a reușit sa ii distruga scutul de protecție. Femeia a sunat la 112, speriata ca fiul ei s-a baricadat in casa și este agresiv. Pentru ca nu a deschis ușa, mascații…

- Trei tineri, intre care doi minori, prinși dupa ce au furat mai mulți baloți de paie de pe un camp, au devenit recalcitranti cu persoana vatamata, care se afla alaturi de politistii veniti ca ancheteze furtul, vrand sa il loveasca pe pagubit cu o bata din lemn. Mai mult, unul dintre tineri a sunat ca…

- Politistii rutierii au dat 33 de amenzi, au deschis 4 dosare penale cu 5 infractiuni, 3 fiind de conducere sub influenta substantelor psihoactive, si au retinut 10 permise de conducere in urma controalelor desfasurate in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din Capitala. ”In noaptea de 09/10…

- Vlad Pascu este șoferul ucigaș din stațiune 2 Mai. El locuiește in București, acolo unde parinții sai sunt implicați in afaceri imobiliare. Tanarul beizadea de 19 ani a intrat cu mașina intr-un grup de 8 pietoni in dimineața zilei de sambata, 19 august, dupa ce s-a urcat drogat la volan. Doi tineri…

- Autorul tragicului accident de sambata dimineața, din 2 Mai, in urma caruia au fost uciși doi tineri, iar alți trei au fost raniți, este un barbat de 19 ani care conducea un Mercedes decapotabil, cu numere de București. Șoferul, care inițial a fugit de la locul accidentului, a fost prins de polițiștii…

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- Politistii prahoveni au dus la audieri, sambata, 11 persoane intr-un dosar care vizeaza infractiuni de delapidare, complicitate la delapidare, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, contrabanda si contrabanda asimilata. Ancheta a pornit de la o captura de bijuterii nedeclarate la vama.…