Doi jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca, despre care știm ca ar trebui sa fie foarte bine antrenați pentru a ne apara, au fost agresați vineri in cartierul de rromi din Calațele. Militarii au scapat cu greu din conflict și doar prin fuga. Rromii au atacat cu scanduri și bucați de lemn. Forțele de ordine nu au ripostat, deși aveau armament in dotare. Unul dintre jandarmi a fost transportat la spital. Pe de alta parte, rromii susțin ca jandarmii s-au luat de ei in mod gratuit. Aceștia arata ca familiile lor nu taie brazi ci doar cetina. Taierea crengilor nu este pedepsita…