Stiri pe aceeasi tema

- Un pastor penticostal din statul american Tennessee a prevenit o tragedie dupa ce a reușit, in timpul slujbei de duminica, 7 noiembrie, sa puna la pamant și sa dezarmeze un barbat care a scos pistolul și i-a amenințat pe enoriași, scrie Insider. Nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului,…

- Imaginile surprinse de camerele de luat vederi din interiorul bisericii penticostale arata ca pastorul se ruga alaturi de enoriașii sai cand un barbat in varsta de 26 de ani s-a indreptat spre altar cu o arma pe care a flutura in aer, relateaza Insider, preluat de HotNews.ro.Potrivit autoritaților,…

- Oamenii de știința au gasit bucațiciudate de sticla neagra și verde in deșertul chilian. Un studiu, arata ca ar bucațile vin de la o cometa care a explodat acum 12.000 de ani. Explozia antica a fost probabil mai masiva decat orice explozie de meteoriți la care am asistat in timpul vieții noastre, potrivit…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratele Teritoriale al Politiei de Frontiera Oradea si Sighetu Marmatiei, prin Punctul de Contact Artand-Bors, ca in perioada urmatoare, pe teritoriul Ungariei, pe timpul zilei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Autoritațile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul General al Poliției de Frontiera Romane, prin Punctul Comun de Contact Giurgiu, ca autoritatile bulgare au emis noi reglementari privind conditiile de calatorie in Republica Bulgaria, aplicabile incepand cu 1 septembrie 2021, ora 00.00.…

- Romania: Șase centre de azil pentru a primi refugiati afgani Ministrul de interne, Lucian Bode. Foto: Arhiva/ mt.gov.ro. România are capacitatea de a primi refugiati din Afganistan, dupa ce structurile de securitate ale statului îi vor fi verificat, afirma ministrul de Interne, Lucian…

- Un autoturism cautat de autoritatile din Cehia a fost depistat de politistii de frontiera din Vama Cenad, pe platforma unei autoutilitare conduse de un cetatean bulgar. In Punctul de Trecere a Frontierei Cenad s-a prezentat, miercuri seara, pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare…