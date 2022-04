VIDEO Dispută intensă în mediul virtual. Prezintă Vladimir Putin semnele unei BOLI TERMINALE? Mult comentatul episod al intrevederii lui Vladimir Putin cu ministrul Apararii, Serghei Șoigu, a atras atenția și din cauza faptului ca liderul de la Kremlin pare sa mascheze cu greu tremurul manii drepte, strangand marginea mesei la care sta.O alta secvența care a atras atenția este cea in care Putin il intampina pe liderul din Belarus, Aleksandr Lukașenko. In momentul in care face primul pas spre oaspete, liderul rus pare sa fie nesigur pe piciorul drept.Evident ca in scurt timp a fost facuta și paralela cu liderul nazist Adolf Hitler, care in ultima sa perioada de viața prezenta semne evidente… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

