Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Alexandru Kocsis ii cere demisia președintelui AFM, Lorand-Arpad Fulop, dupa ce inscrierile in aplicatia informatica dedicata programului Casa Verde Fotovoltaice au fost suspendate. „In timp ce alții trimit rachete pe Marte, noi nu suntem in stare sa organizam o inscriere online”. Deputatul…

- Platforma de inregistrare a formularul digital de intrare in Romania, de localizare a persoanelor PLF a devenit, duminca, operaționala astfel incat cei care vor intra in țara in data de 20 decembrie sa aiba timpul necesar sa completeze formularul. Formularul cuprinde campuri obligatorii cu privire la…

- Site-ul Amazon.com este picat, iar mulți utilizatori nu-și mai pot recupera cumparaturile deja alese in coșurile online. Utilizatorii din intreaga lume au fost afectați marți seara de picarea site-ului celui mai mare retailer online. Cele mai multe probleme au fost raportate in legatura cu amazon.com.…

- Aiud: Servicii online pentru cetațeni. Ce solicitari pot fi depuse la primarie prin platforma informatica Primaria Municipiului Aiud a anunțat ca sunt disponibile servicii online pentru cetațenii care au solicitari la administrația locala. A fost lansata platforma de soluții informatice, iar locuitorii…

- Cinci fani (toti insotiti de un invitat la alegerea lor) vor avea sansa de a asista la aceasta ‘’performanta vizuala uimitoare”, de 90 de minute, potrivit unui comunicat. ‘’Abonatii Amazon Music din lumea intreaga vor putea asista la un concert exclusiv pe aplicatia Amazon Music, pe canalul Amazon Music…

- Facturile emise de Gospodarie Comunala SA pentru apa și canalizare pot fi achitate, de ceva timp, și online. Platforma le permite consumatorilor atat sa verifice apometrele, cat și sa plateasca facturile scadente. Pe de o parte, acest pas este un raspuns la nevoile contribuabililor care doresc sa…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a pus in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale la nivel national (POSF). Proiectul este unul…

- Incepand de astazi, moldovenii pot descarca online certificatul COVID-19. Platforma certificate-covid.gov.md este deja activa. Astfel, puteți descarca certificatul de vaccinare, certificatul de testare și certificatul de recuperare.