Stiri pe aceeasi tema

- INITIATIVA… Scoala online in catunele vasluiene, ramane pentru multi copii, offline! Elevii din localitatile rurale nu au laptopuri sau calculatoare si nici acces la internet. Chiar si asa, cadrele didactice nu s-au descurajat si au gasit o metoda inedita de a lucra cu elevii. In localitatea Banca,…

- Eurodeputati romani din principalele trei grupuri din Parlamentul European cred ca Uniunea Europeana si-a invatat lectia din modul in care a afectat-o pandemia de COVID-19, dar sustin ca banii alocati de Uniunea Europeana pentru descoperirea unui vaccin sau dotarea cu echipamente medicale trebuie…

- Un concert caritabil extraordinar va avea loc la sfarșitul acestei saptamani. Evenimentul este desfasurat sub egida Global Citizen si a OMS. Participantii vor aparea de la distanta in scopul stavilirii propagarii virusului care a dus la peste 124.000 de decese la nivel global.

- „SUA trebuie sa-și protejeze cetațenii de boli in timp ce incepe lucrarile urgente de planificare pentru o noua epoca”, scria, la inceputul lunii aprilie, Henry A. Kissinger, o legenda a geopoliticii, intr-un editorial amplu, pentru Wall Street Journal, preluat de stiripesurse.ro. Considerat un sfatuitor…

- In 2009, istoricul și jurnalistul Alexandre Adler a elaborat la o lucrare care acum se constata ca a fost premonitorie. Cartea prezinta date dintr-un raport al CIA cu titlul „Cum va fi lumea in 2025”, in care era descrisa ipoteza unei pandemii, cu detalii care se regasesc acum in actuala criza de sanatate.…

- Pandemia de COVID-19 are efecte puternice asupra industriei de retail, una dintre cele mai afectate și in care se impun schimbari de la o zi la alta. Cosmin Dan, Consultant Euromonitor International, scrie pentru retail.ro, despre cum criza coronavirus...

- Pandemia de coronavirus a schimbat din temelii metodele oamenilor de interacționa. Poate, cea mai mare modificare din viața noastra s-a produs la modul cum ne facem cumparaturile de la supermarket.In Danemarca, clienții dau comanda online și așteapta in parcarea supermarketului, iar un angajat aduce…

- Incepand cu 23 martie 2020, partea teoretica a cursului de conducere defensiva susținut de Academia Titi Aur se muta in online. Partea practica a cursului se achiziționeaza ulterior perioadei de izolare la domiciliu și va avea loc la autodromul Academia Titi Aur, dupa ieșirea din starea de urgența,…