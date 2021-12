Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a deplans "una dintre cele mai devastatoare serii de tornade" din istoria Statelor Unite si a spus ca ravagiile provocate de aceste fenomene meteorologice reprezinta "o tragedie inimaginabila".In total, cel putin 83 de decese au fost confirmate pana in prezent in cinci…

- Cele peste 30 de tornade care s-au dezlanțuit in noaptea de vineri spre sambata in șase state din centrul și sudul SUA au lasat in urma cel puțin 80 de morți, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de autoritați. Echipele de salvare continua sa caute supraviețuitori in cladirile puse la pamant, iar…

- Bilanțul tornadelor ar putea depași 100 de morți in Kentucky. Tornadele, despre care meteorologii spun ca sunt neobișnuite in lunile reci, au distrus o fabrica de lumanari, stația de pompieri și poliție dintr-un oraș din Kentucky și au ucis cel puțin șase muncitori la un depozit Amazon. Cel…

- Furtunile urmate de tornade devastatoare au avut loc vineri seara și sambata dimineața in mai multe zone din centrul și sudul Statelor Unite. In urma lor au ramas cladiri prabușite, transformate in moloz, iar oficialitațile se tem ca numarul morților ar putea depași 80, conform CNN. Numai in Kentucky,…

- Autoritatile locale au raportat pana acum cel putin 83 morti in cele cinci state afectate de tornade. Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a spus intr-o conferinta de presa ca tornada, care a afectat 365 de km, este cea mai rara tornada care a lovit vreodata statul Kentucky. Guvernatorul a…

- Autoritațile au transmis ca peste 55 de milioane de americani sunt in pericol din cauza furtunilor. Valul de tornade a lovit statele americane Arkanses, Missouri, Tennessee, Kentucky și Illinois."Ma tem ca peste 50 de oameni au murit in Kentucky. Vin confirmari pentru fiecare in parte, insa vom pierde…

- Acoperișul unui depozit Amazon s-a prabușit și mai multe persoane au fost ranite, potrivit Associated Press. Se estimeaza ca aproximativ 100 de persoane ar fi in continuare prinse sub daramaturi. Unitatea se afla in Edwardsville, Illinois, langa St. Louis și a fost lovita de o tornada. Rebecca Clark,…

- Un medic din Texas care a recunoscut ca a incalcat noua legislație privind avorturile, una dintre cele mai dure din lume, a fost trimis in judecata. Este primul proces in baza acestei controversate legi, informeaza Digi24 . Medicul Alan Braid a recunoscut, intr-un articol de opinie publicat in Washington…