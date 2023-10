Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de o saptamana, Robert Emanuel Iordache nu a mai dat niciun semn de viața familiei și nici prietenilor.Conform ultimelor informatii, pe 23 august, cantarețul ar fi coborat dintr-un autocar la stația Brussels-Nord, cu intenția de lua urmatorul autocar ce urma sa plece spre Londra. De atunci…

- Franta intentioneaza sa interzica tigarile electronice de unica folosinta, a anuntat prim-ministrul acestei tari, Elisabeth Borne, intr-un interviu acordat duminica pentru postul radiofonic RTL, informeaza Reuters."Este o chestiune importanta de sanatate publica", a declarat Elisabeth Borne, adaugand…

- Cum s-au imbracat influencerii la Tokyo Fashion Week 2024 Nici nu s-a terminat vara ca marii designeri ai lumii traseaza deja trendurile pentru sezonul de primavara al anului viitor. Noile colecții sunt prezentate in cadrul Saptamanilor Modei , organizate in capitale precum Londra, Paris, Milano sau…

- Turnul Eiffel a fost inchis publicului sambata dupa ce a fost evacuat ca masura de precautie in urma unei amenintari cu bomba, a declarat o sursa din politia franceza, citata de Reuters. SETE, organismul care administreaza amplasamentul, a transmis ca expertii in eliminarea bombelor si politia cercetau…

- Candidatul asasinat, la președinția Ecuadorului, Fernando Villavicencio, este deplans de susținatorii și familia sa, cu doua saptamani inainte de alegerile din aceasta țara, potrivit Reuters. Susținatorii candidatului ecuadorian asasinat la președinție, Fernando Villavicencio, s-au adunat vineri la…

- Rusia, exclusa de la multe evenimente sportive internaționale din cauza razboiului din Ucraina, a anunțat ca va organiza anul viitor o competiție sportiva pentru membrii alianței BRICS - Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, informeaza Reuters.

- David Popovici a anunțat oficial ca iși va continua studiile la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universitații din București. „Ne vedem in campus!”. David Popovici, dublu campion mondial in probele de 100 și 200 m, a postat, marți, un mesaj in care a anunțat oficial ce facultate…