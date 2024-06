Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon, liderul prorus al celui mai mare partid de opozitie din Republica Moldova, a indemnat, sambata, alte grupuri sa-si uneasca fortele pentru a prezenta un sigur candidat impotriva presedintei proeuropene Maia Sandu la alegerile prezidentiale din octombrie, și a cerut relatii mai bune cu Rusia…

- Razboi in Ucraina, ziua 830. Igor Dodon, liderul pro-rus al celui mai mare partid de opoziție din Moldova, a cerut relații mai bune cu Rusia și China. Totodata, el a indemnat alte forțe politice sa se alieze impotriva președintei pro-europene Maia Sandu l

- Razboi in Ucraina, ziua 814. China pledeaza pentru convocarea la timp a unei conferinte internationale de pace recunoscuta atat de Rusia, cat si de Ucraina, cu participarea egala a tuturor partilor si discutii corecte asupra tuturor optiunilor.

- Razboi in Ucraina, ziua 814. China pledeaza pentru convocarea la timp a unei conferinte internationale de pace recunoscuta atat de Rusia, cat si de Ucraina, cu participarea egala a tuturor partilor si discutii corecte asupra tuturor optiunilor.

- Razboi in Ucraina, ziua 814. China pledeaza pentru convocarea la timp a unei conferinte internationale de pace recunoscuta atat de Rusia, cat si de Ucraina, cu participarea egala a tuturor partilor si discutii corecte asupra tuturor optiunilor.

- China sprijina efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, ajutand Moscova in cea mai mare consolidare militara de dupa epoca sovietica, furnizand tehnologie pentru drone și rachete, imagini din satelit și mașini-unelte, au declarat inalți oficiali americani, citați de Reuters. Cu toate acestea, Ambasada…

- Razboi in Ucraina, ziua 780. Una dintre cele mai importante cai prin care Ucraina poate fi ajutata in razboiul cu Rusia este aceea de a convinge Beijingul sa nu mai sprijine Moscova sa-si reconstruiasca baza militar-industriala, arata oficiali americani d

- Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi.…