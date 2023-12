VIDEO | Descoperire macabră: A fost găsită o 'brutărie-închisoare' Arheologii au scos la iveala o "brutarie-inchisoare" in orasul antic Pompei distrus in anul 79 d.Hr. de eruptia Muntelui Vezuviu. Sapaturile efectuate intr-o casa au scos la iveala "o camera ingusta, fara vedere spre exterior si cu ferestre mici cu bare de fier pentru a lasa sa intre lumina", au anuntat intr-un comunicat de presa reprezentantii sitului aflat in apropiere de Napoli, in sudul Italiei, conform News.ro. Arheologii au ajuns la concluzia ca era o "brutarie-inchisoare, unde sclavii si magarii erau inchisi si exploatati pentru a macina cerealele necesare pentru a face paine".… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

