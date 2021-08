Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța incheiata cum nu se poate mai prost pentru circa 30 de romani. Sambata, autocarul care trebuia sa ii aduca inapoi in Romania s-a defectat iar oamenii au ramas in Vama Kulata unde ar fi trebuit sa fie preluați de un alt autocar. Nu a mai venit, iar oamenii, copii și varstnici, au dormit cum […]…

- Marile noutați ale proiectului “Romania educata”, la care ține atit de mult președintele Klaus Iohannis, sunt, de fapt, o intoarcere in timp, in vremurile in care dadeai examen sa intri la un anume liceu, și chiar daca aveai o medie buna, dar nu intrai pe locurile scoase, ajungeai la un liceu industrial…

- The National Institute of Statistics (INS) said Romania‘s unemployment rate for May 2021 was estimated at 5.5%. It decreased by 0.2 percentage points compared to the previous month according to a press release. The unemployment rate for men was 0.3 percentage points higher than for women. The number…

- Incepand cu data de 1 iulie 2021, in Romania vor intra in vigoare noi masuri de relaxare, aplicate in special persoanelor care s-au imunizat impotriva COVID-19. Nunțile vor putea fi organizate cu 300 de invitați, iar la concerte vor putea participa 2.500 de persoane. Comitetul Național pentru Situații…

- Un strat de zapada s-a asternut in Masivul Bucegi, unde a inceput din nou sa ninga. Salvamontistii au postat pe Facebook o serie de imagini surprinse luni dimineata la Cota 2000 din Bucegi. Imaginile surprinse, luni dimineata, la Refugiul Salvamont Busteni, arata ca ninge, iar un strat de zapada a acoperit…

- Romania a trimis, vineri, catre Republica Moldova o noua tranșa de vaccin anti-COVID-19, peste 100.000 de doze de ser produs de AstraZeneca. Conform Comitetului de coordonare a vaccinarii, 100.800 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților…

- Ansamblul statuii lui Mihai Viteazul din municipiul Sfantu Gheorghe a fost vandalizat, soclul statuii fiind vopsit in culorile drapelului Ungariei. Grupul statuar Mihai Viteazul din centrul municipiului Sfantu Gheorghe, unde aproximativ 200 de persoane au sarbatorit vineri implinirea a 101 ani de la…

- Seful Garzii de Mediu anunta o ancheta dupa ce organizatii de mediu au reclamat ca un print din Austria a ucis ilegal cel mai mare urs brun din Romania. Seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat ca a fost declansata o ancheta si ca se poate ajunge la un dosar penal. ”La nivelul Garzii […]…