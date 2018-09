Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea rundei de investitii este de 225 de milioane de dolari, fiind condusa CapitalG, fondul de investitii al grupului Alphabet (Google), alaturi de un nou investitor, Sequoia Capital si Accel, care a condus rundele de finantare Seria A si B, a participat si la runda prezenta. Unul dintre fondatorii…

- UiPath, compania lider de software Enterprise Robotic Process Automation (RPA), fondata de doi romani, a anuntat, marti, ca a primit o finantare seria C in valoare de 225 milioane dolari, astfel ca a ajuns sa evaluata la 3 miliarde de dolari, fata de 1 miliard de dolari, in martie.

- UiPath a incheiat la inceputul acestei saptamani o noua runda de finantare ce il evalueaza la 3 miliarde de dolari. Este cea de-a doua runda de finantare incheiata in acest an de catre startup-ul fondat in Romania .

- "Unicornul" IT romanesc UiPath ar fi crescut de la o valoare estimata de 1 miliard de dolari la 3 miliarde de dolari, dupa ce luni a obținut o noua runda de investiții, in strainatate, au declarat surse apropiate tranzacției, citate de publicația americana de business The Wall Street Journal.

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global, dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a primit luni o noua finantare care o evalueaza la…

- Gigantul american de bauturi racoritoare, PepsiCo Inc, a anuntat luni preluarea companiei SodaStream International Inc, un producator de dispozitive care transforma apa plata in apa carbogazoasa, pentru 3,2...

- Compania Johnson & Johnson este obligata de o decizie judecatoreasca a unui juriu din Missouri sa plateasca daune in valoare de 4,69 miliarde de dolari catre 22 de femei care au acuzat compania ca pudra de talc produsa de ei ar fi continut azbest, ceea ce ar fi cauzat cancerul lor ovarian

- Vanzarile producatorului de smartphone-uri HTC, din Taiwan, au scazut in luna iunie la 2,2 miliarde de dolari taiwanezi, de la 6,9 miliarde de dolari taiwanezi cat inregistra in aceași perioada a anului precedent și 2,45 miliarde de dolari taiwanezi in mai, relateaza Reuters, citata de Mediafax.HTC…