- Sebastian Colțescu, al patrulea arbitru al meciului PSG – Istanbul Basaksehir este acuzat de rasism dupa ce arbitrul de rezerva i-ar fi aratat lui Ovidiu Hațegan pe cine sa elimine spunand „ala negru”. Meciul a fost intrerupt in minutul 20, dupa ce ambele echipe au refuzat sa mai joace. UEFA și FIFA…

- Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu ar fi folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul Partida…

- Basaksehir a parasit terenul in prima repriza a meciului cu PSG, dupa ce arbitrul Sebastian Colțescu ar fi adresat o expresie jignitoare. Sebastian Colțescu, al patrulea oficial al partidei din grupele Ligii Campionilor, a comis un derapaj ingrozitor in prima repriza. L-a numit pe Demba Ba, atacantul…

- In noiembrie 2018, imaginile cu Virgil Van Dijk imbrațișandu-l pe arbitrul roman Ovidiu Hațegan, in lacrimi, la finalul partidei Germania-Olanda din Liga Națiunilor, faceau inconjurul planetei. ”Omul era distrus, avea lacrimi in ochi pentru tocmai iși pierduse mama. I-am urat sa aiba putere și i-am…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre Sahtior Donetk si Real Madrid, care va avea loc marti, de la ora 19:55, pe Stadionul Olimpic din Kiev, in Grupa B a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti vor fi Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe,…

- Ovidiu Hațegan a condus foarte bine meciul de pe Old Trafford, dintre Manchester United și Basaksehir, scor 4-1. VAR i-a confirmat lovitura de la 11 metri scoasa de Rashford, iar tehnologia video l-a ajutat la golul turcilor. Al patrulea joc consecutiv in grupele actualei Ligi a insemnat o prestație…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce partida dintre Dinamo Kiev, formatie antrenata de Mircea Lucescu, si Juventus Torino, care va avea loc marti 20 octombrie, in Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal, de la ora 19:55, potrivit site-ului FRF. Arbitri asistenti au fost delegati Octavian Sovre si…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre Gent si Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, care va avea loc miercuri (ora 22:00), in Belgia, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti vor fi Octavian Sovre…