- Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP), principalul favorit la caștigarea Australian Open dupa expulzarea lui Novak Djokovic, s-a calificat astazi in turul III la Melbourne, dupa un meci intens caștigat in fața favoritului publicului, australianul Nick Kyrgios. Rusul s-a impus la capatul a trei ore de joc,…

- Daniil Medvedev s-a calificat în turul al treilea la Australian Open, dar principalul favorit al Grand Slamului de la Antipozi a intrat într-un conflict cu spectatorii prezenți pe Rod Laver Arena dupa ce l-a învins pe Nick Kyrgios: rusul i-a criticat pe cei care l-au huiduit între…

- Kaia Kanepi a furnizat surpriza zilei de marți de la Australian Open: ocupanta locului 115 WTA a eliminat-o pe Angelique Kerber, a 16-a favorita și fosta campioana la Melbourne în 2016. Kanepi s-a impus în doua seturi, scor 6-4, 6-3, dupa un meci de o ora și 20 de minute.Aici…

- Nick Kyrgios a obținut calificarea în turul al doilea de la Australian Open, favoritul gazdelor trecând de Liam Broady, un jucator venit din calificari. Australianul a bifat o lovitura spectaculoasa cu ajutorul careia a reușit sa ridice asistența în picioare. Dupa o ora și…

- Simona Halep va debuta marți la Australian Open, iar Justine Henin a vorbit despre șansele româncei la competiția de la Melbourne. Câștigatoare a șapte titluri de Grand Slam, belgianca a precizat ca daca Simona se va prezenta la un nivel ridicat din punct de vedere fizic, aceasta poate spera…

- ​Absent din social medial în ultimele zile din cauza scandalului în care a fost implicat, Novak Djokovic a redevenit activ în cursul zilei de luni. Liderul ATP a postat o imagine pe contul personal de Twitter. "Sunt bucuros și recunoscator ca judecatorul a revocat anularea…

- Martin Pakula, ministrul sporturilor din statul australian Victoria, a respins acuzatiile de santaj formulate de tatal lui Novak Djokovic privind vaccinarea obligatorie a jucatorilor pentru a participa la Australian Open 2022, transmite AFP, potrivit Agerpres.Djokovic, care a cucerit de noua ori titlul…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul 2 mondial, si-a confirmat prezenta la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, programat in luna ianuarie, in timp ce participarea campionului en titre, sarbul Novak Djokovic, ramane in continuare incerta, informeaza Reuters. Medvedev, invins…