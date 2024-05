Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, suspendat din functia de presedinte al Consiliului Judetean prin termenii impusi de DNA in ordonanta prin care a fost plasat sub control judiciar, a fost reclamat la Politie, vineri, pe motiv ca a intrat in sediul in care functioneaza CJ. Verificarile Politiei…

- PSD Prahova a incercat sa-l blocheze pe baronul Iulian Dumitrescu sa candideze la șefia Consiliului Județean insa nu a avut sorți de izbanda. Organizatia judeteana Prahova a PSD a decis sa conteste in instanta decizia Biroului Electoral Judetean de a accepta candidatura presedintelui PNL Prahova, Iulian…

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) Prahova a admis, vineri, candidatura presedintelui PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie, pentru un nou mandat de presedinte al Consiliului Judetean (CJ).

- In prag de alegeri, un consilier liberal din localitatea prahoveana Boldești Scaeni pare atat de sigur de victorie, incat in februarie a aranjat apele pentru un nou tun imobiliar. Situația ar putea crea noi probleme pentru președintele PNL, Nicolae Ciuca, in județul Prahova, acesta negasind inca o soluție…

- Printre cei care și-au anunțat candidatura la Primaria Calarași se numara și o apropiata a baronului PNL de Prahova, Iulian Dumitrescu, dar candideaza din partea USR. Presedinta organizatiei judetene USR Calarasi- Amelia Giurcan, și-a anunțat candidatura pentru fotoliul de primar al municipiului resedinta…

- Va candida Iulian Dumitrescu – cu sustinerea PNL – pentru un nou mandat de presedinte Consiliului Judetean (CJ) Prahova, dupa ce liberalul a intrat in vizorul DNA? Intrebat in aceasta privința, președintele PNL, Nicolae Ciuca, a spus ca „nimeni nu este mai presus de lege”. Șeful formațiunii liberale…

- Peste 100 de persoane au protestat, marti dupa-amiaza, in fata Consiliului Judetean (CJ) Prahova impotriva presedintelui CJ, Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie. Manifestantii au scandat "La puscarie, Dumitrescule", "Dumitrescu, nu uita, Prahova nu e a ta" si au sunat din…

- Conducerea PNL Prahova l-a validat pe Iulian Dumitrescu pentru a candida la un nou mandat la șefia CJ, deși acesta este sub control judiciar și cercetat pentru fapte de corupție. In schimb, conducerea de la centru ezita sa spuna daca il mai susține sau daca vor veni cu alt candidat.