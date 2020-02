Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat vineri, la Craiova, ca programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la Ford, iar pentru anul 2020 Guvernul Romaniei si-a asumat sa aloce cea mai mare suma de pana acum atat pentru programul Rabla clasic, cat si pentru…

- O noua zi de excepție la Rașnov, la Cupa Mondiala la Sarituri cu Schiurile! In cea de a doua etapa desfașurata la Complexul Olimpic de Sarituri cu Schiurile, sportiva din Norvegia a fost cea care a obținut locul I. Locurile II și III au fost ocupate de sportivele din Austria. FIS Women’s World Cup in…

- Organizatorii concursului internațional de sarituri cu schiurile susțin la aceasta ora o conferința de presa, cu amanunte de la aceasta ediție. Este vorba despre Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile feminin, in perioada 24-26 ianuarie 2020, la baza olimpica de la Rasnov. Participa Adrian-Ioan Vestea,…

- In perioada 24-26 ianuarie la Rașnov va avea loc Cupa Mondiala feminina de sarituri cu schiurile. Și in acest an intrarea la eveniment va fi libera. Programul competiției este urmatorul: vineri, 24 ianuarie, de la ora 12.00 va avea loc antrenamentul oficial, iar de la 14.00, runda de calificari; sambata,…

- ​Norvegianul Marius Lindvik (21 ani) a obtinut prima victorie din cariera, câstigând a doua etapa a Turneului celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, miercuri, la Garmisch-Partenkirchen, gratie unui prim salt de 143,5 m, un record al trambulinei din statiunea germana, si un al doilea…

- Liniile de autobuz ale RATBV care leaga Brașovul de Rașnov, Ghimbav, Codlea, Rotbav, Bod și Lunca Calnicului vor avea un program special in ultima zi din acest an și prima zi din anul 2020. Regia Autonoma de Trasport (RAT) Brașov a anunțat programul celor șase linii metropolitane care vor asigura serviciile…

- ​Ryoyu Kobayashi (Japonia) a câștigat duminica seara, la Oberstdorf (Germania), etapa de debut din celebrul Turneul al Celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, competiție ajunsa la ediția cu numarul 68. Japonezul a luat deja un avans consistent înca dupa prima runda, de aproape 10…

- Mai mulți elevi de la colegii din Brașov, alaturi de alți 100 de liceeni din alte județe, au participat in perioada 1-3 noiembrie la Sesiunea Regionala de Selecție Transilvania Toamna 2019 a Parlamentului European al Tinerilor, ce s-a desfașurat la Bușteni. Echipa de elevi brașoveni a fost formata din…