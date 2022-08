Stiri pe aceeasi tema

- INVITATIE… Vasluienii vor avea parte si miercuri de o noua intalnire cu celebra actrita Maia Morgenstern. Aceasta isi va prezenta, de la ora 14:00, la Casa de Cultura „Constantin Tanase”, spectacolul autobiografic „One Woman Show”, un spectacol complex si complet in care actrita va canta, va dansa si…

- Zilele trecute, Simona era acasa, la Movileni, odihnindu-se dupa o zi de munca la Postul de Poliție Focuri, cand in poarta i-a batut un vecin panicat, spunandu-i „Vino repede, vecina noastra a fost lovita de o mașina, iar șoferul a fugit! Saraca de ea, mai avea 20 de metri pana acasa”. Simona a știut…

- ȘAH MAT… Șahistul vasluian Aurelian Ciobanu, de la C.S “Sergentul” Vaslui, a caștigat ieri titlul național la șah rapid – veterani, dupa ce marți s-a impus și la șah clasic. Tot ieri, Aurelian Ciobanu a devenit vicecampion național la blitz – veterani. Zilele trecute, la Techirghiol, județul Constanța,…

- “LA MUSTAȚA”… ASC Ivacec Vaslui, campioana județului la minifotbal, a ratat calificarea la turneul final al Campionatului Național, dupa ce a fost invinsa in ultimul meci din faza grupelor de Petrolul 95 Ploiești, scor 0-1. Vasluienii au incheiat competiția pe locul trei, cu 4 puncte. Zilele trecute,…

- NEATENȚIE… Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in municipiul Vaslui, fiind transportate la spital, dupa ce șoferul autobuzului in care se aflau a franat brusc. Potrivit martorilor, șoferul autobuzului a pus frana brusca pentru a evita un copil, care a traversat strada prin loc nepermis.…

- UPDATE: A.D., de 40 de ani, din Barlad, care a batut un batran de 61 de ani, M.C., tot din Barlad, a fost adus pe 10 iunie din arestul IPJ Vaslui, unde a stat reținut 24 de ore, la Parchetul Barlad. Aici, a fost audiat de procurorul de caz, iar masura instituita de magistrat a […] Articolul UPDATE:…

- TENSIUNI… Razmerița neașteptata la Padureni, comuna in care pana daunazi, administrația locala era motiv de mandrie pentru localnici! Se pare insa ca apele s-au tulburat și mai mulți sateni au decis ca astazi sa iasa la un protest, in ușa Primariei din localitatea reședința de comuna. In maini cu mesaje…

