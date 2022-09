Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timișoara organizeaza joi, 29 septembrie, o dezbatere intre cei dori primari despre rolul tot mai important al orașelor la nivel internațional și provocarile pe care acestea le intampina.

- Doar 25% dintre tinerii de pe listele electorale au votat la alegerile parlamentare din 2020, cea mai scazuta prezenta inregistrata la scrutinele din ultimii ani, informeaza un comunicat al Organizatiei Salvati Copiii transmis, vineri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, despre Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”, ca deocamdata a fost prezentata o lista cu proiectele care vor fi finantate, insa, daca banii vor sosi in 2027, proiectul propus spre finantare pentru Timisoara, realizarea unui pasaj…

- Ultima disputa pe tema scumpirilor din energie a avut darul de a clarifica situatia din ultima perioada in ceea ce priveste implementarea corespunzatoare a masurilor care au dus la aceste situatii. De altfel, reprezentantii PSD au aratat ca problemele au aparut in perioada vechii guvernari, probleme…

- Ministrul Economiei Florin Spataru spune ca la nivel european sunt situații clare de recesiune și ca Romania nu poate fi izolata din punctul acesta de vedere. „Romania are o amenințare, dar are și o oportunitate”, susține ministrul.

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, susține ca „sub conducerea PAS avem cel mai scazut nivel al investițiilor capitale din ultimul deceniu”. Potrivit acestuia, in acest an avem o reducere dramatica a ponderii investițiilor in totalul cheltuielilor publice, iar daca anul trecut ele au fost de 2,8%, atunci…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari ca statul nostru va dispune de depozitele de gaz necesare pentru iarna urmatoare. Premierul a anuntat ca Romania este inaintea calendarului european privind acumularea rezervelor, preconizand faptul ca tinta de 80% va fi atinsa inainte de termen, intrucat statul…

- In cadrul dezbaterii dedicate sanatatii mintale organizate in plenul legislativului european, europarlamentarul Victor Negrescu a atras atentia asupra cresterii alarmante a problemelor de sanatate mintala in randul tinerilor si a sustinut nevoia unor masuri comune la nivel european. "Problematica sanatatii…