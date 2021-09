VIDEO - Cum s-au făcut autopsiile în cazuri COVID la Iaşi. Plămâni distruşi. Cutremurător Medicul arata ca la primele autopsii realizate in cazul unor persoane decedate dupa infectia cu noul coronavirus a avut colegi care au evitat sa intre in sala. Dr. Scripcaru arata ca a avut pe masa si tineri ucisi de Covid, care inainte de infectare erau perfect sanatosi. „Vreau sa spun ca aspectul plamanilor este cutremurator la o astfel de infectie. Nu este unul tipic, dar gradul de distrugere este foarte mare", a explicat legistul. Lipsa realizarii autopsiilor asupra pacientilor care au murit in urma infectiei cu SARS-CoV-2 a fost si ramane una dintre principalele teme de campanie a taberei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

