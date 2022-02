VIDEO. Cum decurge salvarea unei balene prinse în resturi marine Echipa de salvare a Administrației Naționale pentru Oceane și Atmosfere din Statele Unite a gasit balena pe 14 februarie, in Sanctuarul Marin Național al Balenelor cu Cocoașe din Hawaii, și a reușit dupa indelungi eforturi sa o salveze de la moarte, a informat Euronews . O balena cu cocoașa femela a fost eliberata dupa ce a fost gasita incurcata intr-un manunchi mare de resturi marine in largul coastei Hawaii-ului. O linie de 152 de metri era infașurata strans in jurul capului balenei-femela, impreuna cu alte resturi marine acumulate in apele statului american. Echipa de salvare a explicat ca,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

