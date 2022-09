Chefurile organizate la scoala de vara a tinerilor PNL – eveniment desfasurat in acest weekend pe litoral, in Venus – arata care este nivelul „juniorilor" liberali, pretendenti la inalte functii politice si administrative. In pragul unei reale crize economice, cu un razboi la granita si zeci de neintelegeri in coalitia de guvernare, tineretul liberal a chefuit fara nicio grija, cu mese incarcate de alcool, concerte in aer liber si multe voie buna. Tinerii din PNL adunati din toata tara au cantat si au dansat, iar colegilor de la guvernare le-au strigat din toti bojocii: „m..e PSD, m..e PSD. Se…